"Дань жизням, которые изувечил взрыв": дуэт Telepopmusik снял клип о Чернобыле (Видео)

После более чем 10-летнего молчания номинанты на "Грэмми" Telepopmusik выпускают новый альбом.

Титульным релизом стала песня Dreams, клип к которой рассказывает о жизни и мечтах припятчан и является частью проекта "Звуки Чернобыля". К проекту уже присоединились Сергей Михалок, Александр Чемеров, Стасик и самый известный битбоксер мира - DUB FX.

"После того как мини-сериал HBO стал хитом, аварией на ЧАЭС стало интересоваться все больше людей. Однако страстные поклонники сериала иногда забывают, что Чернобыль - это большая трагедия, которая произошла на самом деле, и что нам нужно с уважением относиться к ней. В видео Dreams, при поддержке ARTEFACT, мы пытались расставить все точки над "и", прослеживая историю Припяти до, во время и после аварии. У нас получилась трогательная и эстетическая история - как дань жизням, которые изувечил взрыв", - рассказал Кристоф Этье (Christophe Hettier), Telepopmusik.

В клипе дуэт Telepopmusik представляет редкие кадры из украинских архивов, прослеживая историю Припяти от пропагандистской мечты, через взрыв на Чернобыльской АЭС и к пустоте города Припять сегодня.

Альбом Telepopmusik выйдет 25 сентября, а альбом "Звуки Чернобыля", в который войдут 10 композиций - 6 от украинских и 4 от международных артистов, - ждем в конце октября 2020 года.