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Gorillaz выступят в рамках крупного фестиваля UPark в 2021 году

Gorillaz выступят в рамках крупного фестиваля UPark в 2021 году
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Киев ожидает приезда легендарной группы в 2021 году.

Британская группа Gorillaz вновь выступит на фестивале UPark. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Авторы того самого трека Feel Good Inc вернутся в Киев 11 июля 2021 года.

"Они уже показали просто невероятное шоу в 2018 году так, что каждое фанатское сердце от счастья и эйфории выскакивало из груди. Но мы уверены - в следующем году будет еще ярче и драйвовее", - отмечают организаторы фестиваля.

До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили

Билеты в продаже с 4 сентября. А для тех, кто приобрел билеты на отмененный фестиваль до 1 мая 2020 года, уже на следующей неделе объявят детали относительно бонусов в 2021 году.

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Киев, Gorillaz, UPark.

Автор:

Телеграф
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