До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили

Популярный музыкальный фестиваль Strichka Festival, который должен был состояться в Киеве в сентябре, отменили. Его перенесли на 2021 год.

Усиление пандемии COVID-19 привело к тому, что организаторы фестиваля современной электронной музыки Strichka Festival 2020 вынуждены были отменить его проведение, хотя из коронавируса дата события уже была перенесена на 12 сентября.

Фестиваль состоится уже в 2021 году, а купленные билеты будут действительны на следующий год, сообщили на официальной странице фестиваля в Facebook.

"Дорогие друзья, Мы вынуждены констатировать: Strichka Festival 2020 отменен. Купленные билеты будут действительны на следующий год" - сообщили организаторы.

Любі друзі, Ми змушені констатувати: Стрічку 2020 скасовано. Куплені квитки будуть дійсні наступного року. Проте, якщо... Опубликовано Strichka Festival Вторник, 1 сентября 2020 г.

В своем сообщении организаторы также подробно объяснили, каким образом возвращать приобретенные билеты. Это можно сделать по 15 сентября включительно. Но организаторы отметили, что будут благодарны, если посетители решат поддержать фестиваль и воспользуются билетом в следующем году.