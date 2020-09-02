Скачать
Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве резко возросло количество новых больных коронавирусом
В Киеве резко возросло количество новых больных коронавирусом
В Украине монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения
В Украине монеты номиналом 25 копеек выведут из обращения
Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)
Футболист Динамо встречается с чемпионкой мира по дзюдо (Фото)
Atlas Weekend 2021: известно имя четвертого хедлайнера
Atlas Weekend 2021: известно имя четвертого хедлайнера

До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили

До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили
14:54 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Популярный музыкальный фестиваль Strichka Festival, который должен был состояться в Киеве в сентябре, отменили. Его перенесли на 2021 год.

Усиление пандемии COVID-19 привело к тому, что организаторы фестиваля современной электронной музыки Strichka Festival 2020 вынуждены были отменить его проведение, хотя из коронавируса дата события уже была перенесена на 12 сентября.

Фестиваль состоится уже в 2021 году, а купленные билеты будут действительны на следующий год, сообщили на официальной странице фестиваля в Facebook.

"Дорогие друзья, Мы вынуждены констатировать: Strichka Festival 2020 отменен. Купленные билеты будут действительны на следующий год" - сообщили организаторы. 

Любі друзі, Ми змушені констатувати: Стрічку 2020 скасовано. Куплені квитки будуть дійсні наступного року. Проте, якщо...

Опубликовано Strichka Festival Вторник, 1 сентября 2020 г.

Одесский кинофестиваль огласил состав жюри

В своем сообщении организаторы также подробно объяснили, каким образом возвращать приобретенные билеты. Это можно сделать по 15 сентября включительно. Но организаторы отметили, что будут благодарны, если посетители решат поддержать фестиваль и воспользуются билетом в следующем году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Музыка, Strichka Festival.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
02 Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
03 Особый статус Донбасса: Фокина планируют вызвать в Верховную Раду
04 В Камбодже скончался главный тюремщик "красных кхмеров", обвиняемый в убийстве 16 тысяч человек
05 "Все будет зависеть от одного": Стефанчук не исключает кадровые ротации в Кабмине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
МВД Беларуси: в Минске на митингах задержали 95 человек
Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал
Пентагон: Китай планирует удвоить ядерный арсенал
В Киеве избили нардепа, полиция ввела план &quot;Перехват&quot;
В Киеве избили нардепа, полиция ввела план "Перехват"
Множество полезных улучшений: ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получили первое обновление
Множество полезных улучшений: ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro получили первое обновление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь