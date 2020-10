Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год

Выход картины на большие экраны состоится 2 апреля 2021 года., а не 19 ноября 2020, как было запланировано ранее. Таким образом, премьера фильма состоится на год позже, чем изначально планировалось.

Создатели 25-ой картины про Джеймса Бонда объясняют свое решение те, что из-за эпидемии коронавируса кинозалы не полностью заполняются. А это в свою очередь ударит по кассовым сборам.

"Мы понимаем, что эта новость разочарует фанатов, но картину выйдет в 2021 году", — сообщили создатели фильма в Твиттере.

We understand the delay will be disappointing to our fans but we now look forward to sharing NO TIME TO DIE next year.

— James Bond (@007) October 2, 2020