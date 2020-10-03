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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Кинокомпании MGM и Universal решили вновь отложить премьеру 25 фильма "бондианы" "Не время умирать".

Выход картины на большие экраны состоится 2 апреля 2021 года., а не 19 ноября 2020, как было запланировано ранее. Таким образом, премьера фильма состоится на год позже, чем изначально планировалось.

Создатели 25-ой картины про Джеймса Бонда объясняют свое решение те, что из-за эпидемии коронавируса кинозалы не полностью заполняются. А это в свою очередь ударит по кассовым сборам.

"Мы понимаем, что эта новость разочарует фанатов, но картину выйдет в 2021 году", — сообщили создатели фильма в Твиттере.

Согласно сюжету в новом фильме Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу, чтобы спасти похищенного ученого. 

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Ранее, в начале сентября, создатели фильма представили новый трейлер картины.

Отметим, что это последний фильм о Бонде, в котором сыграет Дэниел Крейг. Актер больше не будет играть роль агента 007. В сети уже появилась информация, что в последующих фильмах, Дэниел Крейга заменит британский красавчик - Том Харди. СМИ уверяют, что Харди утвердили на эту роль еще в июне 2020 года.

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Кино, Джеймс Бонд, Фильм.

Автор:

Телеграф
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