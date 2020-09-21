Заменит Дэниела Крейга? Том Харди может стать новым агентом 007

В сети появилась информация, что следующим Джеймсом Бондом станет британский актер Том Харди.

Информация пока официально не подтверждена, но британские СМИ утверждают, что Том Харди был "забронирован" для этой роли еще в июне этого года.

Отмечается, что официально его имя продюсеры должны объявить в ноябре, после выхода картины "Не время умирать", но коронавирус может внести свои коррективы.

Тому Харди уже неоднократно приписывали роль британского шпиона. Даже Пирс Броснан, игравший Бонда в период с 1994 по 2005 год, еще в 2018 году отметил, что Харди отличный вариант для этой роли.

"Думаю, что Том Харди мог бы быть хорошим Бондом. Я был бы счастлив увидеть, как он это сделает. Вам нужен актер, который может немного пошевелиться" - сказал тогда Броснан.

Напомним, кинофраншиза о Джеймсе Бонде - одна из самых продолжительных непрерывных серий фильмов в истории, производство которых продолжается с 1962 года по настоящее время (с шестилетним перерывом между 1989 и 1995 годами).