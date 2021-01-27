"Інший Франко" и "Нереальний коп": украинские фильмы 2021 года, которые стоят вашего внимания (видео)

Некоторые голливудские премьеры самых ожидаемых фильмов, например, "Не время умирать" с Джеймсом Бондом, неоднократно переносились и переносятся на новые даты, а украинский зритель хоть и терпеливый, но не готов отказываться от новых впечатлений.

Украинские создатели кино готовы предложить отечественным зрителям много разноплановых картин - от художественных произведений к анимации. Среди новинок даже есть те, которые успели завоевать многие международные премии.

Поэтому "Телеграф" подготовил для вас список новых украинских фильмов, которые выйдут в 2021 году. Не пропустите!

"Сторонній" ("Посторонний")

Режиссер - Дмитрий Томашпольский.

Команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает при приеме хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Эти необъяснимые дела придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

"Сторонній" получил награду кинофестиваля в Канаде в 2019 году, в 2020 году лента победила на Международном кинофестивале фильмов ужасов в номинации "Лучший оригинальный сценарий", также на международном кинофестивале в Бразилии получил приз за "Лучшее художественное решение".

"Із зав'язаними очима" ("С завязанными глазами")

Режиссер -Тарас Дронь.

Действие фильма "Із зав'язаними очима" происходит после окончания русско-украинской войны. Главная героиня Юля, профессиональная спортсменка боев смешанных единоборств, переживает посттравматический синдром, связанный с потерей ее парня на фронте. Девушка пытается убежать от психологического давления со стороны окружающих, она решает завершить свою спортивную карьеру.

"Я працюю на цвинтарі" ("Я работаю на кладбище")

Режиссер - Алексей Тараненко.

Бывший архитектор Александр немного переквалифицировался и теперь производит памятники на кладбище. Его ежедневная рутина - новые люди, которые делают заказ и хотят памятник для своих умерших родных. То грустно, то комично. Без черного юмора не обойтись. А еще Александр скрывает одну тайну, по которой не может быть счастлив.

"Інший Франко" ("Другой Франко")

Режиссер - Игорь Висневский.

Это история не о Иване Яковлевиче. В центре повествования - жизнь Петра Франко. Он один из тех, кто основал "Пласт". Он летчик и основатель авиации в ГА. Он был депутатом ВС РСФСР. А жизнь его кончилось тем, что его репрессировали, вывезли в Сибирь, куда он не доехал, ведь погиб дорогой. Почему? История умалчивает, а обстоятельства загадочные.

"Нереальний коп" ("Нереальный коп")

Режиссер - Александр Беляк.

Новое распоряжение президента - дети чиновников должны учиться и работать в Украине. В связи с этим генерал возвращает своего сына из Америки домой. Теперь он будет жить в Украине и будет работать в полиции в паре с настоящим полицейским, который не даст ему расслабиться.

"Зірки за обміном" ("Звезды по обмену")

Режиссер - Алексей Даруга.

Они звезды шоу-бизнеса. Они соперники или суперсоперники! Они - Поля Молякова и Фома Михайловский. Случается непонятное и они меняются телами. Теперь им нужно вернуть все как было раньше. Как? Решить все семейные и романтические проблемы своего соперника.

"Гулівер повертається" ("Гулливер возвращается")

Режиссер - Илья Максимов.

Знаменитый путешественник всех времен возвращается! Гулливер получает письмо с просьбой о помощи и немедленно отправляется в Лилипутию. Неожиданно путешественник оказывается в центре удивительных событий вместе со своими верными друзьями. Веселую компанию ждут головокружительные испытания, коварные враги и отчаянные погони. И вместе им под силу все что угодно, ведь дружба и любовь преодолевают все трудности!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появился первый официальный постер к украинской комедии "Скажене весілля 3", который так же выйдет в 2021 году.