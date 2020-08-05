Украинский фильм "Посторонний" получил награду на международном кинофестивале в Бразилии

На международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии фильм "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского получил приз за "Лучшее художественное решение".

Как сообщает портал Новое украинское кино, украинская картина стала лауреатом премии в номинации "Лучшее художественное решение". Это уже десятая награда для фильма на международных фестивалях.

"В ближайшее время фильм примет участие в следующих международных кинофестивалях, которые отобрали "Постороннего" в конкурсные программы. Они состоятся в Норвегии, Португалии и Германии. Ждем ответа еще от нескольких. Мы начали фестивальную кампанию осенью прошлого года. Осенью 2020-го – закончим", - рассказал порталу украинский режиссер и сценарист Дмитрий Томашпольский.

По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужных ванн. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живыми волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни единого нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Фильм создан "Кинокомпанией Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Напомним, продюсерскую работу выполняла Елена Демьяненко, а оператором-постановщиком выступил Сергей Смычок. Главные роли в "Постороннем" сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Как сообщалось ранее, украинский фильм "Посторонний" отобран в конкурсную программу Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO).