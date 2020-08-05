Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Противодействие нелегальной миграции: Украина и Италия усиливают сотрудничество
Противодействие нелегальной миграции: Украина и Италия усиливают сотрудничество
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Ничего не помню": Михаил Ефремов не признает своей вины в суде
"Ничего не помню": Михаил Ефремов не признает своей вины в суде

Украинский фильм "Посторонний" получил награду на международном кинофестивале в Бразилии

Украинский фильм "Посторонний" получил награду на международном кинофестивале в Бразилии
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии фильм "Посторонний" режиссера Дмитрия Томашпольского получил приз за "Лучшее художественное решение".

Как сообщает портал Новое украинское кино, украинская картина стала лауреатом премии в номинации "Лучшее художественное решение". Это уже десятая награда для фильма на международных фестивалях.

"В ближайшее время фильм примет участие в следующих международных кинофестивалях, которые отобрали "Постороннего" в конкурсные программы. Они состоятся в Норвегии, Португалии и Германии. Ждем ответа еще от нескольких. Мы начали фестивальную кампанию осенью прошлого года. Осенью 2020-го – закончим", - рассказал порталу украинский режиссер и сценарист Дмитрий Томашпольский.

По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужных ванн. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живыми волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни единого нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

Фильм создан "Кинокомпанией Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лучшая мировая анимация: фестиваль LINOLEUM представил трейлер (Видео)

Напомним, продюсерскую работу выполняла Елена Демьяненко, а оператором-постановщиком выступил Сергей Смычок. Главные роли в "Постороннем" сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Как сообщалось ранее, украинский фильм "Посторонний" отобран в конкурсную программу Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Посторонний, Дмитрий Томашпольский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
02 5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
04 Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
05 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали
На юге Франции масштабные лесные пожары
Украина выходит из еще одного соглашения СНГ
Украина выходит из еще одного соглашения СНГ
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
Украинский фильм &quot;Посторонний&quot; получил награду на международном кинофестивале в Бразилии
Украинский фильм "Посторонний" получил награду на международном кинофестивале в Бразилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь