Украинский фильм "Посторонний" вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля

Украинский фильм "Посторонний" отобран в конкурсную программу Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO).
Об этом сообщает прессслужба Госкино.
"Фильм Дмитрия Томашпольского "Посторонний" отобран в конкурсную программу Ravenheart International Film Festival (RIFFOSLO), который пройдет в столице Норвегии с 27 по 30 августа", - говорится в сообщении.
До этого лента была отобрана на фестивали в Южной Корее, США, Японии, Канаде, Индии, Эстонии, Колумбии. Фильм получил 9 наград, среди которых награды за лучший фантастический фильм, лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и проч.
Как сообщают в Госкино, благодаря успешным показам у фильма появился сейлз-агент – британская компания "ONE EYED FILMS", которая занимается его дистрибуцией в мире.
RIFFOSLO является наибольшим жанровым фестивалем в Скандинавии, в программе которого – лучшие фантастические, фэнтези и хоррор-фильмы со всего мира.