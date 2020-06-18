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Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой онлайн-фестиваль DC FanDome
Warner Bros. проведен эксклюзивный фестиваль DC FanDome

Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой онлайн-фестиваль DC FanDome

Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой онлайн-фестиваль DC FanDome
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
В рамках фестиваля зрителям покажут будущие проекты из вселенной кинокомиксов DC.

22 августа Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой виртуальный фестиваль DC FanDome, который перенесет фанатов во Вселенную DC к актерам, создателям фильмов, сериалов, игр и комиксов.

Начало мероприятия в 20:00 по Киеву. В течение 24 часов на DCFanDome.com можно будет узнать много новостей и анонсов об играх, фильмах, сериалах и комиксах и услышать много интересного от звезд и создателей таких лент, как "Аквамен", "Бэтмен", "Черный Адам", "Чудо-Женщина: 1984", "Флэш", "Отряд самоубийц" и других фильмов и сериалов.

DC FanDome также порадует эксклюзивными роликами и погружением в тематический мир для любителей фильмов и сериалов, геймеров и читателей комиксов.

Известно, что трейлер "Отряда самоубийц 2" может выйти этим летом

На фестивале можно принять участие в конкурсе талантов. "Показывайте свой косплей, грим, тату или даже собственную Бэтпещеру, зарегистрировавшись на create.DCFanDome.com - и весь мир увидит ваши работы во время мероприятия", - отмечают организаторы.

Юных поклонников Вселенной DC также ждет немало интересных событий.

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Все по теме:

Фестиваль, Warner Bros., Онлайн, DC, DC FanDome.

Автор:

Телеграф
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