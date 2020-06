Известно, что трейлер "Отряда самоубийц 2" может выйти этим летом

Первые кадры из фильма будут представлены публике в августе на мероприятии DC FanDome.

Последние месяцы оказались не самыми горячими на трейлеры к новым фильмам, но похоже, что постепенно индустрия кино возвращается к жизни.

Как стало известно порталу We Got This Covered, в скором времени в свет должен выйти дебютный проморолик к предстоящему блокбастеру "Отряд самоубийц 2".

"Отряду самоубийц 2" повезло, потому что съемки картины были закончены 28 февраля, то есть как раз перед тем, как вспышка коронавируса обрела глобальные масштабы, а кинематографисты были вынуждены в срочном порядке свернуть работу. На данный момент "Отряд самоубийц 2" пребывает на стадии постпродакшн в удаленном режиме.

В сиквеле к своим привычным ролям вернутся многие артисты из "Отряда самоубийц" 2016 года, хотя главная звезда первого фильма Уилл Смит отказался вновь сыграть Дэдшота.

Режиссером "Отряда самоубийц 2" станет Джеймс Ганн, известный как постановщик и сценарист "Стражей Галактики". Релиз картины назначен на 5 августа 2021 года.