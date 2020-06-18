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Человек-паук может появиться во второй части "Венома"

Человек-паук может появиться во второй части "Венома"
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Конфликта между Пауком и Веномом в любом случае не миновать, но не исключено, что в дальнейшем они будут сотрудничать.

Пересечение Венома в исполнении Тома Харди и Человека-паука из киновселенной Marvel уже давно является предметом спекуляций со стороны фанатов супергеройского кино. Такое развитие событий кажется вполне естественным, хотя на данный момент дальше слухов дело не пошло. Сейчас же портал We Got This Covered передает, что Человек-паук имеет шансы появиться в сцене после титров к "Веному 2".

По данным инсайдеров, в предстоящем сиквеле маньяк Клетус Кэссиди (Вуди Харрельсон), превратившийся в злобного симбиота Карнажа, будет искушать Эдди Брока/Венома объединить силы, выступив на стороне зла и хаоса. Карнаж попытается переубедить своего сородича, что их предназначение — истребление людей.

В сцене после титров Эдди доведется увидеть Человека-паука в новостях, после чего герой Тома Харди отправится на его поиски. 

 
 
 
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Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

"Аватар 2": новые фотографии со съемок

Возможно, эта сцена будет своего рода открытым финалом, ведь так и не ясно, останется Веном антигероем или же пойдет на поводу у Карнажа и превратится в злодея.

Премьера "Венома 2" запланирована на 24 июня 2021 года.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Человек-паук, "Venom", Веном 2.

Автор:

Телеграф
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