"Аватар 2": новые фотографии со съемок

Съемки планировалось начать в апреле, но из-за пандемии коронавируса пришлось отложить.

Продюсер франшизы "Аватар" Джон Ландау сообщил, что Джеймс Кэмерон отбыл 14 суток в карантине после прибытия в Новую Зеландию и приступил к съемкам. В своем Instagram Ландау разместил фотографию с подписью:

Использовал iPhone, чтобы запечатлеть первый съемочный день после возобновления производства продолжений "Аватара".

В настоящий момент количество заболевших идет на спад, поэтому новозеландское правительство объявило, что снимает ряд ограничений. Что позволит возобновить съемочные процессы.

Съемочная группа планирует снимать сцены сразу "Аватара 2" и "Аватара 3". Сюжет картин не раскрывается. Известно, что действие будет происходить через несколько лет после первой части. У Джейка и Нейтири, главных героев фильма, появится дочь.

Вся семья будет вынуждена покинуть родной дом и отправиться в путешествие по Пандоре. Многие сцены будут происходить у воды или под водой. Главным антагонистом в продолжении, по слухам, опять станет полковник Майлз Куоритч, несмотря на то что он был убит в конце первого фильма.

Премьера фильма "Аватар 2" запланирована на 2021 год.