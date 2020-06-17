Галь Гадот примерила маску Бэтмена

Маска Бэтмена явно велика, что, впрочем, Гадот нисколько не смутило, поскольку, судя по радостной улыбке, она в тот день здорово повеселилась.

"Лига справедливости" полностью захватила умы поклонников, после того как стало известно, что в следующем году на HBO Max можно будет посмотреть режиссерскую версию фильма.

Зак Снайдер не устает подогревать интерес фанатов, делясь интересными фактами и кадрами, связанными с картиной, но он не единственный, кто может показать поклонникам любопытный закулисный контент.

Накануне в Сети появилась забавная фотография Галь Гадот, на которой актриса, помимо привычного костюма Чудо-женщины, облачена также в маску Бэтмена.

Не меньше снимок понравился и фанатам. Они вообще любят, когда герои меняются костюмами, ведь это создает интересные отсылки и в целом сближает персонажей. Вспомнить хотя бы момент, когда Человек-паук (Том Холланд) во время "Первого мстителя: Противостояние" ненадолго завладел щитом Кэпа, а сам Стив Роджерс (Крис Эванс) в конце "Мстителей: Финал" сражался молотом Тора.

Ходят слухи, что актеры "Лиги справедливости" в скором времени будут готовить дополнительный материал для режиссерской версии фильма, и, хотя Чудо-женщину в маске Бэтмена зрители в ленте точно не увидят, градус ожидания растет с каждым днем.