Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

Основано на реальных событиях: Уилл Смит сыграет роль беглого раба

Основано на реальных событиях: Уилл Смит сыграет роль беглого раба
Обновлено 02:49 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Уилл Смит и режиссер Антуан Фукуа объединят усилия для создания фильма под названия "Emancipation", в основе которого будут реальные события второй половины XIX века.

 Как отмечает издание Deadline, сюжет сфокусируется на беглом рабе по имени Питер, который сумел ускользнуть от охотников за головами, выжить в болотах Луизианы, а затем стать солдатом армии северян во время гражданской войны в США.

Однажды во время армейского медицинского осмотра врачи обнаружили, что вся его спина покрыта глубокими ранами и рубцами от кнута. Фотография солдата была опубликована ведущими американскими изданиями, что стало подтверждением жестокости плантаторов юга.

Снимок, получивший название "высеченная спина" облетел весь мир. Утверждается, что, когда он был напечатан в газетах во Франции, правительство этой страны разорвало все контракты с Конфедерацией на поставку хлопка.

В Сети появился трейлер фильма "Поезда в Пусан 2: Полуостров" (Видео)

Ожидается, что съемки фильма стартуют в первой половине 2021 года, Уилл Смит не только сыграет главную роль, но и станет одним из продюсеров проекта, который будет предложен потенциальным покупателям в рамках первого виртуального Каннского кинорынка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Уилл Смит.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов
02 Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
03 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
04 Как на счет брутального Джона Сноу? Кит Харингтон сменил имидж
05 "Рыбачка Оля": главная блондинка страны показала свой первый улов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
&quot;Сдали тесты и ждем результат&quot;: Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
"Сдали тесты и ждем результат": Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot
Этот день настал: Boston Dynamics начала продажи робота Spot
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь