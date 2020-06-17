Основано на реальных событиях: Уилл Смит сыграет роль беглого раба

Как отмечает издание Deadline, сюжет сфокусируется на беглом рабе по имени Питер, который сумел ускользнуть от охотников за головами, выжить в болотах Луизианы, а затем стать солдатом армии северян во время гражданской войны в США.
Однажды во время армейского медицинского осмотра врачи обнаружили, что вся его спина покрыта глубокими ранами и рубцами от кнута. Фотография солдата была опубликована ведущими американскими изданиями, что стало подтверждением жестокости плантаторов юга.
Снимок, получивший название "высеченная спина" облетел весь мир. Утверждается, что, когда он был напечатан в газетах во Франции, правительство этой страны разорвало все контракты с Конфедерацией на поставку хлопка.
Ожидается, что съемки фильма стартуют в первой половине 2021 года, Уилл Смит не только сыграет главную роль, но и станет одним из продюсеров проекта, который будет предложен потенциальным покупателям в рамках первого виртуального Каннского кинорынка.