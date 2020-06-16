В Сети появился трейлер фильма "Поезда в Пусан 2: Полуостров" (Видео)

Показ фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров" был запланирован в рамках Каннского фестиваля, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили.

Обнародован трейлер предстоящего южнокорейского хоррора "Полуостров" режиссера Ен Сан Хо. Несмотря на то что сам режиссер многократно заявлял, что события его фильмов никак не связаны, просто действие всех его картин, включая мультипликационный фильм "Станция Сеул", происходит в одном и том же мире, наполненном зомби, ради повышения кассовых сборов к фильму часто добавляют приставку "Поезд в Пусан 2".

Главные роли в новой ленте исполнили Ли Чжон Хен ("Кунхам: Пограничный остров"), Кан Дон Вон ("Инран: Волчья бригада", "Тайное воссоединение") и Ли Рэ ("Как украсть собаку", "Желание").

По сюжету, действие происходит спустя четыре года после событий фильма "Поезд в Пусан", когда люди подверглись атаке зомби.

Главный герой, военнослужащий Джун Сук, во главе вооруженного отряда проникает на зараженную зомби-болезнью территорию для выполнения порученной миссии. Но на этой территории остались и здоровые люди. Некоторые из них хуже зомби, а некоторые просят помочь им спастись.