"Отравление в Солсбери": сериал стартовал почти в два раза лучше, чем прогнозировалось

Сериал про отравление Скрипалей получил высокий рейтинг.

Мини-сериал под названием "Отравление в Солсбери", представляющий британскую версию обстоятельств отравления нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля, стал самым рейтинговым шоу первой половины 2020 года. Такие данные проводит издания Deadline.

Премьера проекта, созданного студией Dancing Ledge Productions, привлекла внимание 7,2 миллионов зрителей. По этому показателю сериал стартовал почти в два раза лучше, чем сулили ему ранние прогнозы. Будет ли он демонстрироваться в Северной Америке, пока неизвестно.

Отравление сотрудничавшего с британскими спецслужбами бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии случилось 4 марта 2018 года. Правоохранительные органы установили, что в качестве яда использовалось боевое отравляющее вещество класса "Новичок", которое, предположительно, было нанесено на дверную ручку в доме, где поживал Скрипаль.

Вина была возложена на агентов из России. При этом эксперты не смогли определить страну происхождения "Новичка". Результатом этого происшествия стал дипломатический конфликт, в процессе которого были введены санкции против некоторых чиновников.