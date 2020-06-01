Основанная на реальных событиях: BBC выпустил трейлер сериала "Отравление в Солсбери"

Телеканал BBC поделился трейлером мини-сериала "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings), который расскажет об отравлении ядом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей. "История о том, как обычные люди реагировали на кризисные события на пороге своего дома, основанная на реальных событиях — отравлениях "Новичком" в 2018 году", — говорится в описании трейлера. Премьера состоится в этом году.