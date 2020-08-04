Лучшая мировая анимация: фестиваль LINOLEUM представил трейлер (Видео)

Украинский фестиваль анимации LINOLEUM, презентовал трейлер и постер мероприятия, а также объявил состав жюри. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В состав жюри украинского конкурса вошли Александр Бубнов, Евгений Бойцов и Егор Олесов. В этом году в национальную категорию отобрано 13 фильмов.

Кроме украинской программы, фестиваль определит лучших в международном конкурсе и среди фильмов коммерческой анимации. Международную программу будут судить украинский режиссер Никита Лыськов, а также Тюнде Фолленбрук из Ниделандов и эстонец Сандер Йоон. Эта категория стала наиболее численной по количеству фильмов-участников – 44 анимации.

В конкурс коммерческой анимации войдут лучшие рекламные ролики, трейлеры и клипы (всего 27 фильмов). Победителя в этой категории будут выбирать Бритт Райс, Герта Зело и Александр Трегуб.

Все конкурсные показы тематически объединены темой LINOLEUM этого года – "Стать человеком". Именно этот лейтмотив заложен в трейлер фестиваля, созданном режиссером, аниматором, художником и членом жюри фестиваля Никитой Лыськовым. Музыку для трейлера написав МС Брехунець.

Напомним, LINOLEUM в этом году пройдет со 2 по 6 сентября. Из-за пандемии коронавируса его показы будут проводиться онлайн.