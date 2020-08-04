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Охота на нацистов продолжится: сериал "Охотники" получит второй сезон

Охота на нацистов продолжится: сериал "Охотники" получит второй сезон
Обновлено 02:09 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Студия Amazon Studios дала "зеленый свет" производству второго сезона сериала "Охотники", действия которого разворачиваются в 1970-х годах вокруг команды, занимающеюся поиском сбежавших от правосудия нацистских преступников.

Об этом сообщает Deadline

"Я сильно благодарен Джен и семье Amazon за их последовательную и непрекращающуюся поддержку "Охотников". Вместе с нашим замечательным актерским составом, потрясающей командой и блестящим сценаристам и продюсерам, я больше чем когда-либо хочу рассказать следующую главу саги для всего мира", - сказано в заявлении создателя сериала Дэвида Вейла. 

Первый сезон увидел мир в феврале 2020 года. Он вызвал волну критики со стороны музея памяти жертв концлагеря "Освенцим". 

Руководство музея уличило создателей в искажении истории. 

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"Подобные домыслы обеспечивают новыми аргументами всех будущих отрицателей Холокоста. Мы чтим память жертв когда сохраняем точность фактов", - заявили тогда в музее.

Главные роли в шоу исполнили Логан Лерман, Джеррика Хинтон, Аль Пачино и другие.

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Amazon, Сериалы, Охотники.

Автор:

Телеграф
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