Охота на нацистов продолжится: сериал "Охотники" получит второй сезон

Студия Amazon Studios дала "зеленый свет" производству второго сезона сериала "Охотники", действия которого разворачиваются в 1970-х годах вокруг команды, занимающеюся поиском сбежавших от правосудия нацистских преступников.

Об этом сообщает Deadline

"Я сильно благодарен Джен и семье Amazon за их последовательную и непрекращающуюся поддержку "Охотников". Вместе с нашим замечательным актерским составом, потрясающей командой и блестящим сценаристам и продюсерам, я больше чем когда-либо хочу рассказать следующую главу саги для всего мира", - сказано в заявлении создателя сериала Дэвида Вейла.

Первый сезон увидел мир в феврале 2020 года. Он вызвал волну критики со стороны музея памяти жертв концлагеря "Освенцим".

Руководство музея уличило создателей в искажении истории.

"Подобные домыслы обеспечивают новыми аргументами всех будущих отрицателей Холокоста. Мы чтим память жертв когда сохраняем точность фактов", - заявили тогда в музее.

Главные роли в шоу исполнили Логан Лерман, Джеррика Хинтон, Аль Пачино и другие.