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Среда, 23.10.2019
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"Посторонний": украинская лента получила награду кинофестиваля в Канаде (Видео)

"Посторонний": украинская лента получила награду кинофестиваля в Канаде (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры:На Международном фестивале хорроров фильм Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.

Из всех кинокартин, которые были представлены на Международном фестивале хорроров, украинский фильм "Посторонний/Stranger" была признан лучшей операторской работой. Об этом сообщается на официальной странице Госкино Украины в фейсбуке.

Масштабный кинофестиваль прошел в Онтарио, в Канаде. Он оказался третьим по счету, в котором "Посторонний" принял участие. Мировая премьера фильма состоялась в Южной Корее еще 21 сентября в рамках конкурсной программы Seoul International Film Festival. Позже украинскую ленту презентовали северо-американским поклонникам на фестивале Fargo Fantastic Film Festival, который прошел в США. Украинская премьера фильма "Посторонний" запланирована на 2020 год.

В мистической картине разворачиваются сразу несколько сюжетных линий. В первой – команда синхронного плавания неожиданно исчезает под водой во время выступления в бассейне, а во второй – во время приема хвойно-жемчужной ванны исчезает пациентка санатория, в помещении которого не было окон, а двери были заперты изнутри. За жуткое дело берется инспектор Глуховская, которая за всю карьеру не оставила ни одного нераскрытого дела. Ей придется выяснить, как эти истории связаны между собой, к чему здесь кукла с живым волосами и, самое главное, кто она такая на самом деле.

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Над сценарием и режиссурой фильма работал Дмитрий Томашпольский, продюсерскую работу выполняла Елена Демьяненко, а оператором-постановщиком выступил Сергей Смычок. Главные роли в "Постороннем" сыграли Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

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Канада, Видео, Трейлер, Награда, Украинский фильм, Посторонний.
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