Появился первый официальный трейлер продолжения комедии "Сумасшедшая свадьба" (Видео)

Новости культуры:Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года.

Съемки комедии уже завершились и в сети появился первый официальный трейлер "Сумасшедшая свадьба 2".

Известно, что события нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится во второй части в новом амплуа. Артист присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. В секрете остается только, то кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма.

Как сообщается, режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая Свадьба 2" стал Влад Дикий.

Музыкальной темой второй части комедии стала новая песня группы MOZGI "СВ2", премьера которого состоялась в конце прошлой недели. Песня также стала первым официальным саундтреком фильма.

Напомним, британский актер Джозеф Моул сыграет одну из ведущих ролей в предстоящем сериале "Властелин колец" от Amazon Studios. Никаких официальных комментариев от создателей шоу пока не поступало, но издание Deadline сообщает, что Моулу досталась партия главного злодея по имени Орен. Противостоять ему будут Белдор и Тайра - молодые герои в исполнении Уилла Поултера ("Хроники Нарнии", "Бегущий в лабиринте") и Маркеллы Кавены ("Пикинк у Висячей скалы").