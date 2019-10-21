"Бладшот": первый украинский трейлер фильма с Вином Дизелем (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма "Бладшот" в Украине намечена на 20 февраля 2020 года.

Sony представила первый трейлер предстоящего фильма Дэйва Уилсона "Бладшот", главную роль в котором играет Вин Дизель. Картина основана на комиксах издательства Valiant.

В ленте также снимались Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Талула Райли.

Согласно синопсису история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Со временем к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену, и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.

Ранее, Вин Дизель показал первый кадр из фантастического боевика "Бладшот".