Голливудский актер Вин Дизель опубликовал первый кадр фильма "Бладшот"

Новости культуры: Вин Дизель показал первый кадр из фантастического боевика "Бладшот", где он играет главную роль.

Фильм станет дебютным проектом из новой киновселенной Sony, основанной на комиксах Valiant.

Главный герой - бывший солдат Рэй Гаррисон (Дизель), который был реанимирован из мертвых и превращен правительством в "машину убийства". Для этого ему стерли память и запустили в кровь миллиарды микрокомпьютеров, которые помогают телу Гаррисона быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. Вскоре он выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его прошлого и воспоминаний.

В картине также снимаются Гай Пирс, Тоби Кеббелл, Сэм Хьюэн, Эйза Гонсалес, Талула Райли и другие.

Над сценарием работает Эрик Хайссерер ("Прибытие"). Режиссерское кресло занимает Дэйв Уилсон.

Премьера ленты запланирована на февраль 2020 года.