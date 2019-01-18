Голливудская актриса Энн Хэтэуэй попробует себя в новой роли (Видео)

Новости культуры: Голливудская актриса исполнит главную роль в предстоящей картине Роберта Земекиса - экранизации книги "Ведьмы" детского писателя Роальда Даля.

Энн Хэтэуэй досталась роль Великой Верховной Ведьмы. Контракт с актрисой уже подписан.

Продюсерами картины стали Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон. Режиссер Земекис отметил, что его картина будет намного ближе к тексту оригинальной сказки, чем первая экранизация 1990 года с участием Анжелики Хьюстон в роли Верховной Ведьмы.

По сюжету сказки в нашем мире существуют самые настоящие ведьмы, которые искренне ненавидят детей и пытаются от них избавиться при каждом удобном случае.

Отметим, что книга Даля вышла в 1973 году. "Ведьмы" — это история 7-летнего мальчика, который знает о ведьмах по рассказам бабушки. Но однажды он сам сталкивается с этими злыми волшебницами, которые терпеть не могут детей и хотят превратить их в мышей.

Напомним ранее, что актриса стала гостьей на премьере киноленты под названием "Море соблазна", где ей досталась главная роль.

Компанию актрисе составил Мэтью МакКонахи.