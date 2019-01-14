Энн Хэтэуэй вышла в свет в невероятно женственном наряде

Компанию актрисе составил Мэтью МакКонахи.
Энн Хэтэуэй, не так давно станцевавшая посреди Нью-Йорка в пестром наряде, вышла в свет в костюме трендового в этом году оттенка.
Для выхода на публику Энн предпочла надеть брючный костюм и блузку болгарского бренда Petar Petrov в самом модном оттенке нынешнего сезона – коралловом. Дополнили образ замшевые туфли-лодочки цвета морской волны.
А поскольку партнером Хэтэуэй на съемочной площадке был Мэттью МакКонахи, на всех снимках обоих звезд можно увидеть только вместе.