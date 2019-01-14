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Энн Хэтэуэй вышла в свет в невероятно женственном наряде

Энн Хэтэуэй вышла в свет в невероятно женственном наряде
08:27 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости шоу бизнеса: Актриса стала гостьей на премьере киноленты под названием "Море соблазна", где ей досталась главная роль.

Компанию актрисе составил Мэтью МакКонахи.

Энн Хэтэуэй, не так давно станцевавшая посреди Нью-Йорка в пестром наряде, вышла в свет в костюме трендового в этом году оттенка. 

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй поделилась методами борьбы со стрессом

Для выхода на публику Энн предпочла надеть брючный костюм и блузку болгарского бренда Petar Petrov в самом модном оттенке нынешнего сезона – коралловом. Дополнили образ замшевые туфли-лодочки цвета морской волны.

А поскольку партнером Хэтэуэй на съемочной площадке был Мэттью МакКонахи, на всех снимках обоих звезд можно увидеть только вместе.

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Энн Хэтэуэй, Знаменитости, Актриса.
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