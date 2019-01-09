Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй поделилась методами борьбы со стрессом

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Энн Хэтэуэй интервью, в котором поделилась своими способами борьбы с ежедневным стрессом.

В интервью изданию актриса призналась, что справляться с постоянной критикой недоброжелателей ей помогает только одно проверенное средство.

"Я устанавливаю таймер на телефоне, зажигаю свечу и пишу все, что меня беспокоит, - выливаю мысли без остатка. И никогда не перечитываю написанное. Как только время заканчивается, просто вырываю эту страницу и сжечь над пламенем. Вся негативная энергия, ярость и даже депрессия уходят, растворяются как дым," - поделилась Хэтэуэй.

Отметим, что в последнее время Энн часто попадает под шквал критики. Ее критикуют не только за профессиональные навыки, но и за роль посла доброй воли ООН, косметическую линию, лицом которой она является, и за материнство.

Напомним ранее, что в Лос-Анджелесе, с 6 на 7 января прошла церемония награждения престижной кинопремией "Золотой глобус".