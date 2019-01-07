В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения кинопремии "Золотой глобус"

Новости культуры: В Лос-Анджелесе началась церемония вручения 76 кинопремии "Золотой глобус"

В отеле "Беверли-Хилтон" в Лос-Анджелесе, США, началась церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". В этом году ведущие церемонии - актриса Сандра О и комик Энди Сэмберг.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В этом году за статуэтки "Золотого Глобуса" борются десятки фильмов, сериалов, режиссеров и актеров в 25 номинациях.

Фаворитом называют фильм "Власть" ("Vice") Адама Маккея, который номинируется сразу в шести категориях. Это биографический фильм о становлении политической карьеры американского государственного деятеля Дика Чейни и, в частности, его роли в подготовке американского вторжения в Ирак 2003 года, когда он занимал должность вице-президента в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Главную роль в фильме сыграл Кристиан Бэйл.

Еще одним фаворитом называют фильм "Звезда родилась" ("A star is born") режиссера Брэдли Купера. Главные роли сыграли Брэдли Купер (Джексон Мейн) и Леди Гага (Эли). К ленте приковано особое внимание, поскольку ее также прочат в фавориты премии "Оскар" в феврале 2019 года.

В категории драма картине "Звезда родилась" составят конкуренцию, в частности, ленты "Богемская Рапсодия", "Черная Пантера" и "Черный клановец".

В категории телепрограмм лидером симпатий называют "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений".

"Золотой глобус" традиционно открывает сезон самых престижных американских кинопремий, который завершится в феврале вручением "Оскара". Особенностью "Глобуса" является то, что он вручается за достижения в кинематографе, так и на телевидении. В этом году к ней впервые прилагается специальная награда "За выдающийся вклад в телевидение".

Премия была основана в 1944 году Голливудской ассоциации иностранной прессы. Она присуждается по результатам голосования аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.