Когда речь заходит о "Форсаже", возможно все: герой Пола Уокера может вернуться

Новости культуры:Вин Дизель намекнул на возвращение героя Пола Уокера в "Форсаже 9".

Всего две недели назад инсайдеры взволновали поклонников франшизы возможным появлением персонажа погибшего Пола Уокера в девятом фильме. Брат актера, заменивший его на съемках седьмой части, заявил, что, когда речь заходит о "Форсаже", возможно все. И вот недавно Вин Дизель показал фото со съемочной площадки, на которой вновь оказался Коди Уокер.

В 2014 году Коди помогал создателям "Форсажа" доснять финальные сцены с участием Брайана О’Коннера. Является ли его очередное появление на съемках девятой части намеком на возвращение героя Пола — неизвестно.

Дизель не объявил об этом официально, вместо этого он написал в Instagram: Каждый раз, когда Коди приходит на съемочную площадку, происходит что-то особенное. Он всегда заставлял Пабло[прозвище Пола]гордиться собой.

Хотя сами создатели "Форсажа" ничего прямо не комментируют, журналисты предполагают, что Брайан действительно вернется, хотя бы потому, что впервые за несколько лет Джордана Брюстер, исполняющая роль возлюбленной О’Коннера, тоже числится в актерском составе.

Компанию ей и Дизелю составят также Мишель Родригес, Натали Эманнуэль, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, звезда "Токийского дрифта" Лукас Блэк и Джон Сина.

Съемки картины в самом разгаре. В прокат девятый "Форсаж" выйдет 21 мая 2020 года.