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Когда речь заходит о "Форсаже", возможно все: герой Пола Уокера может вернуться

Когда речь заходит о "Форсаже", возможно все: герой Пола Уокера может вернуться
12:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Вин Дизель намекнул на возвращение героя Пола Уокера в "Форсаже 9".

Всего две недели назад инсайдеры взволновали поклонников франшизы возможным появлением персонажа погибшего Пола Уокера в девятом фильме. Брат актера, заменивший его на съемках седьмой части, заявил, что, когда речь заходит о "Форсаже", возможно все. И вот недавно Вин Дизель показал фото со съемочной площадки, на которой вновь оказался Коди Уокер.

В 2014 году Коди помогал создателям "Форсажа" доснять финальные сцены с участием Брайана О’Коннера. Является ли его очередное появление на съемках девятой части намеком на возвращение героя Пола — неизвестно.

Дизель не объявил об этом официально, вместо этого он написал в Instagram: Каждый раз, когда Коди приходит на съемочную площадку, происходит что-то особенное. Он всегда заставлял Пабло[прозвище Пола]гордиться собой.

 
 
 
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There is something special that happens every time Cody comes to visit production.... Always making Pablo proud! All love, always. #Fast92020 #Fatherhood #FastFamily

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Хотя сами создатели "Форсажа" ничего прямо не комментируют, журналисты предполагают, что Брайан действительно вернется, хотя бы потому, что впервые за несколько лет Джордана Брюстер, исполняющая роль возлюбленной О’Коннера, тоже числится в актерском составе.

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Компанию ей и Дизелю составят также Мишель Родригес, Натали Эманнуэль, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, звезда "Токийского дрифта" Лукас Блэк и Джон Сина.

Съемки картины в самом разгаре. В прокат девятый "Форсаж" выйдет 21 мая 2020 года.

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Кино, Фильм, Форсаж, Вин Дизель, Пол Уокер, "Форсаж 9".
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