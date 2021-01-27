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Появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда фильма "Сумерки", 30-летняя американская актриса Кристен Стюарт, переболевшая в прошлом году коронавирусом, предстала в образе принцессы Уэльской - Дианы Фрэнсис Спенсер, бывшей супруги принца Чарльза и матери принцев Уильяма и Гарри.

О том, что съемки биографической ленты под названием "Спенсер" уже начались, сообщило издание Variety. Стоить отметить, что Кристен Стюарт практически не отличить с ее прообразом.

Кристен Стюарт появилась в образе принцессы Дианы

На фото: Кристен Стюарт слева и принцесса Диана справа

Фильм режиссера Пабло Ларраина ("Джеки") охватит всего три дня из жизни монаршей особы, а именно уик-энд, когда Диана проводит рождественские каникулы с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и решает расторгнуть брак с принцем Чарльзом.

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О том, что Стюарт исполнит в фильме главную роль, стало известно в июне 2020 года. В новой картине также сыграют Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

Дата премьеры фильма "Спенсер" пока неизвестна.

Добавим, что Пабло Ларраин известен, как создатель британского сериала "Острые козырьки", шестой сезон которого станет последним.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

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Принцесса Диана, Кристен Стюарт, Спенсер, Пабло Ларраин.
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