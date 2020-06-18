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Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме от создателя "Дикой киски"

Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме от создателя "Дикой киски"
Обновлено 11:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
За постановку фильма возьмется чилийский режиссер Пабло Ларраин, тогда как сценаристом выступит Стивен Найт, известный как создатель сериалов "Острые козырьки" и "Табу".

Как передает Deadline, в предстоящем драматическом фильме "Спенсер" Кристен Стюарт исполнит главную роль, сыграв принцессу Диану. 

"Спенсер" перенесет зрителей в начало 90-х и расскажет о трех днях из жизни Дианы, проведенных ею в королевском поместье династии Виндзор в Норфолке во время рождественских каникул. Средоточием картины станут отношения Дианы со своим мужем принцем Чарльзом, а также сыновьями Уильямом и Гарри. По словам Ларраина, он попытается разобраться, что именно привело Диану к разводу с Чарльзом. Режиссер сказал:

Мы все — включая меня как представителя своего поколения — выросли с пониманием того, что такое сказка. Обычно принц находит принцессу, предлагает ей руку и сердце, и в итоге она становится королевой. Таковы законы сказки. Когда кто-то решает не быть королевой и предпочитает остаться собой — это очень большое и важное решение, из-за которого сказка переворачивается вверх дном. Меня всегда это удивляло. Наверняка это очень тяжело. Именно в этом состоит суть фильма.

Известно, что трейлер "Отряда самоубийц 2" может выйти этим летом

Ларраин добавил, что он очень доволен утверждением Кристен Стюарт на роль Дианы. Он заявил, что Стюарт — очень талантливая и разносторонняя актриса, которая сочетает в себе все качества, необходимые для создания "Спенсер". Отметим, что в заголовок фильма вынесена девичья фамилия Дианы. Она вступила в брак с Чарльзом в 1981 году, но спустя 15 лет они развелись. Спустя еще год Диана погибла в автокатастрофе.

Съемки "Спенсер" начнутся в 2021 году.

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Фильмы, Кино, Кристен Стюарт, Актриса, Дикая киска.

Автор:

Телеграф
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