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С рейтингом 18+: Netflix выпустил сериал о феях (видео)

С рейтингом 18+: Netflix выпустил сериал о феях (видео)
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф

В последнее время сериалы различных жанров набирают все больше популярности, чем полнометражные фильмы. Это связано с тем, что в разгар пандемии владельцы кинотеатров по всему миру были вынуждены закрывать свои помещения, а для того, чтобы не потерять прибыль от проката картин - многие крупные киностудии переключились на создания разноплановых многосерийных проектов.

Благодаря популярным стриминговым сервисам любители кино могут в любое время и при любой погоде просмотреть понравившиеся шоу, стоить только оплатить подписку.

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Так, стриминг Netflix продолжает презентовать проекты, среди которых можно отметить новый сериал под названием "Судьба: Сага Винкс", который является адаптацией одноименного мультсериала. Интересно, что шоу, первая серия которого уже вышла 22 января, заявлен с рейтингом 18+.

По сюжету феи приходят на обучение в магическую школу, которым предстоит узнать о своих способностях, а также столкнуться с жуткой угрозой.

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Роли исполнили: Эбигейл Коуэн, Элиша Эпплбаум, Ханна ван дер Вестхойзен, Фредди Торп и другие.

 
 
 
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На Rotten Tomatoes критики сериал оценили на 33%, в свою очередь, средняя оценка аудитории составила 85%. На IMDb его рейтинг составляет всего 6.8/10.

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Ранее "Телеграф" писал, что новый французский сериал "Люпен" с Омаром Си стал стал самым популярным на Netflix в январе 2021 года. 

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 97

Все по теме:

Сериалы, Трейлеры, Отзывы, Netflix, Судьба: Сага Винкс.
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