"ВандаВижен" и "Убийства в Пембрукшире": новые сериалы января в 2021 году (видео)

Новогодние праздники начинают постепенно убывать с наших нелегких будней и заполняться насущными проблемами, с которыми справиться на свежую голову является трудной задачей.

Для того, чтобы ваше настроение как можно дольше пребывало в приподнятом состоянии, "Телеграф" собрал лучшие новинки сериалов, которые вышили (или выйдут) в первый месяц нового года. А если вам совсем не хочется прощаться с праздничным настроением - предлагаем взглянуть на список лучших рождественских сериалов.

Крутые премьеры сериалов января в 2021 году точно придутся по душе фанатам фантастики, драмы и триллеров.

ВандаВижен (WandaVision)

События сериала происходят после фильма "Мстители: Финал". Ванда и Вижн пытаются устроить идиллическую жизнь в пригороде Вествью, скрывая свои суперсилы. Впрочем, впоследствии супергеройская парочка начинает подозревать, что в сонной окраине все не так, как кажется на первый взгляд.

Стража (The Watch)

Герой Дормера, капитан полиции Семи Ваймза, возглавляет отряд охранников в вымышленном городе Анк-Морпорк. Вместе с троллями, оборотнями и другими мифическими созданиями они пытаются противостоять заговору злых сил, которые планируют воскресить великого дракона, уничтожит всю жизнь.

Змей (The Serpent)

Под видом продавца драгоценностей Собрадж и его девушка Мари-Андре Леклерк (Дженна Коулман) путешествовали по Азии, так называемым "путем хиппи", через Таиланд, Непал и Индию в 1970-х годах, осуществляя множество преступлений. Собраджу неоднократно удавалось ускользнуть от правоохранителей, за что он и получил прозвище Змей.

Мистер Мер (Mr Mayor)

Успешный бизнесмен решает довольно креативно привлечь к себе внимание дочери-подростка, поэтому баллотируется в мэры Лос-Анджелеса. Все бы ничего, но чудом он побеждает на выборах, хотя и совершенно не понимает, что ему нужно делать.

Убийства в Пембрукшире (The Pembrokeshire Murders)

В центре сюжета - детектив Стив Уилкинс (Люк Эванс), который возглавляет уголовный отдел в Пембрукшире в 2006 году и обнаруживает небрежность местной полиции в расследовании двух старых преступлений.

История бранных слов (History Of Swear Words)

Комедийно развлекательный сериал из 6 эпизодов знакомит людей с происхождением бранных слов в английском языке. В каждой серии эксперты, комики и актеры будут делиться интересными историями и фактами.

Арсен Люпен (Arsеne Lupin)

Мало кто знает о благородном воре по имени Арсен Люпен, с которым благодаря книге познакомился и главный герой. Но он не только узнал историю хитрого злоумышленника, но и получил шанс изменить свою жизнь.

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