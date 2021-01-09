Лучшие сериалы, которые продлят новогоднее настроение (видео)

Празднования Нового года прошло, а рождественские каникулы еще не закончились.

Для того, чтобы праздничное настроение не улетучивалось долгое время, "Телеграф" собрал для вас список из самых лучших сериалов про Новый год и Рождество, которые помогут провести выходные с пользой и подарят приятное эмоции.

"Дэш и Лили" (Dash & Lily)

Лили оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот, его находит циничный парень Дэш, который ненавидит суету вокруг Нового Года. Они начинают общаться при помощи записной книжки, оставляя её друг другу в разных уголках города.

"Дом для Рождества" (Home for Christmas)

На кануне рождества 30 летней, одинокой Йоханне, то и твердят каким должен быть идеальный праздник, это настолько раззадорило девушку, что она решила устроить настоящую охоту за парнем на Рождество.

"Рождество с семейкой Муди" (A Moody Christmas)

Семейство Муди - эпицентр кошмарного праздника. Драки, плохие подарки, унылые посиделки и шокирующие семейные тайны гарантированы. Такое рождество и врагу не пожелаешь!

"Рождественские дни" (Three Days of Christmas)

В центре истории оказываются четыре сестры. Они очень близки друг другу и всегда чтят традиции, несмотря на многочисленные проблемы. Они всегда собираются вместе на празднование Рождества. Зрителю предстоит увидеть, насколько разными оказываются эти дни в различные периоды жизни героинь.

"Рождественская песнь" (A Christmas Carol)

Экранизация одноименного произведения Чарльза Диккенса. У спекулянта Эбенезера Скруджа уже давно сформировалась ненависть к рождественским праздникам. Именно это становится причиной необычного поведения в канун наступающих торжеств. Нежелание отмечать Рождество распространяется за границы личного пространства.

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