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Нетрадиционная подборка фильмов для новогодних и рождественских праздников

Нетрадиционная подборка фильмов для новогодних и рождественских праздников
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф

Новый год - это волшебное время, которое сближает близких людей, а в воздухе парит праздничных дух Нового года и Рождества! В это время многие думают, как бы провести новогодние каникулы с пользой для настроения, чтобы не потратить свой досуг впустую.

Чтобы праздничное настроение никуда не пропало, "Телеграф" предлагает ознакомиться с интересными подборками фильмов и песен на новогоднюю тематику, а Telegram-канал "Ни дня без кино" подобрал свой нетрадиционный топ-фильмов, которые можно просмотреть на новогодних каникулах и Рождество.

На месте принцессы (2018)

Участвуя в конкурсе рождественской выпечки в Белгравии, девушка-пекарь из Чикаго врезается в принцессу, которая очень похожа на нее. Они меняются своими жизнями на два дня.

В главных ролях сыграли Ванесса Энн Хадженс, Сэм Палладио, Ник Сагар.

В 2020 году вышло продолжение фильма под названием "На месте принцессы: Новая жизнь".

Главные кинопремьеры 31 декабря: "Охота на Санту", "Фестиваль Рифкина", "Отчаянные беглецы", "Пингвиненок Пороро"

Когда герцогиня Маргарет неожиданно наследует трон Монтенаро и сталкивается с новыми трудностями, ее двойник Стейси должна спасти важный день, прежде чем новый двойник, тусовщица Фиона сорвет их планы.

Николь (2019)

Дочь Санты должна возглавить семейный бизнес, когда ее отец уйдет на пенсию, а ее брат, который должен унаследовать роль Санты, остынет к этому делу.

В главных ролях сыграли Анна Кендрик, Ширли Маклейн, Билл Хейдер.

Миссис Чудо (2009)

Вдовец Сет Вебстер ищет домработницу, которая поможет ему с его непослушными шестилетними сыновьями-близнецами. "Миссис Чудо" таинственным образом появляется и быстро становится незаменимой няней, поваром, другом... и свахой.

В главных ролях сыграли Джеймс Ван Дер Бик, Эрин Карплак, Дорис Робертс.

Рождественские хроники (2018)

История сестры и брата, Кейт и Тедди Пирсов, чей план в канун Рождества поймать Деда Мороза на камеру превращается в неожиданное путешествие, о котором большинство детей могло только мечтать.

В главных ролях сыграли Курт Рассел, Джуда Льюис, Дэрби Кэмп.

В 2020 году вышло продолжения фильма "Рождественские хроники 2".

Кейт Пирс, теперь циничный подросток, недовольна новыми отношениями своей мамы, и во время бегства неожиданно воссоединяется с Санта-Клаусом, когда таинственный нарушитель спокойствия угрожает отменить Рождество навсегда.

Помощница на праздники (2012)

Сара Ван Кэмп замужем за мужчиной по имени Скотт. У них двое детей. Семейство забыло, как нужно праздновать Рождество. В сюжете появляется эльф из деревушки Санта-Клауса - Кристина, которая обожает делать игрушки на Северном полюсе. Этот персонаж отправляется в реальность, чтобы семья Сары, Скотта и их детей научилась радоваться праздникам…

В главных ролях сыграли Саммер Глау, Ева ЛаРю Каллахан, Джон Бразертон.

Какие еще зимние фильмы вы могли бы посмотреть на выходных - узнайте здесь.

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Все по теме:

Фильмы, Рождество, Новый год, Трейлеры.

Автор:

Телеграф
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