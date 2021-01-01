Продлеваем праздничное настроение с новогодними фильмами и песнями (видео)

Новый год - волшебная пора!

Именно вечером, 31 декабря, уже все красиво одеты, стол накрыт, осталось только дождаться полночи... И наступает 1 января, утро которого не все в состоянии оценить на свежую голову.

Чтобы праздничное настроение неожиданно не улетучилось, "Телеграф" предлагает ознакомиться с интересными подборками фильмов и песен с новогодней атмосферой.

Что посмотреть

Новый год и Рождество - время, которое хочется провести с родными и близкими. А вот какие хорошие фильмы помогут погрузиться вам в атмосферу праздника - узнайте здесь.

Что послушать

Больше всего на свете нам как никогда нужно ощутить веру в прекрасное и создать праздничное настроение. Помочь в этом нам могут рождественские и новогодние песни. Чтобы ознакомиться с песнями - перейдите по ссылке.