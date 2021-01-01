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Смузи из киви и винно-пивной суп: как спасаются от похмелья в разных странах

Смузи из киви и винно-пивной суп: как спасаются от похмелья в разных странах
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Пришло утро после новогоднего застолья, а значит, многие уже начали ощущать на себе похмельный синдром. Кто-то "лечится" пивом, минералкой или рассолом, кто-то варит куриный бульон, а кто-то запасается активированным углем. Отечественные рецепты избавления от похмелья знают многие, а вот как спасаются от похмелья в разных странах мира - читайте ниже.

Для дорогих читателей "Телеграф" собрал рецепты, с помощью которых в разных странах быстро и эффективно борются с похмельем.

Великобритания: полный английский завтрак

Английский традиционный завтрак состоит в основном из бекона, сосисок, яиц, кровяной колбасы, тостов и запеченных бобов. Именно такое жирное блюдо, как полагают многие англичане, способно абсорбировать алкоголь.

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Америка: смузи из киви

Тем, кто проснулся с сухостью во рту и мышечной слабостью, рекомендуется употребить густой фруктовый коктейль из киви. Он помогает восстановить силы организма и нормализовать водный баланс.

Индия: травяной чай

Избавиться от похмельного синдрома индусы предлагают с помощью чая из трав, в которых имеются множество природных антиоксидантов.

Германия: похмельный завтрак

"Антипохмельный" завтрак немцев обычно состоит из маринованной сельди, маринованных корнишонов или аналогичной кислой пищи. Считается, что такой рацион способен восстановить электролитный баланс.

Канада: Poutine (ударение на второй слог)

Традиционный канадский фастфут, который состоит из картошки фри, рассольного сыра и подливкой. Запивать блюдо нужно коктейлем "Кровавый Цезарь", куда входят водка, томатный сок + бульон из моллюсков, и вустерский соус.

Голландия: винно-пивной суп

Рецепт

Ингредиенты:

  • 2 стакана светлого пива,
  • 1 стакан красного сухого вина,
  • 4 яичных желтка,
  • 1 чайная ложка сливочного масла,
  • 50 грамм черного хлеба,
  • половина чайной ложки тертого мускатного ореха.

Способ приготовления:

В кастрюлю нужно вылить пиво и вино, разогреть до кипения. Масло, желтки и сахар растереть и влить тонкой струйкой в кипящую смесь, постоянно помешивая. Подсушить в духовке или тостере кусок хлеба, натереть его на терке и смешать с мускатным орехом, добавить в суп. Подавать суп горячим.

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Норвегия: молочка

Норвежцы предпочитают наутро после бурного застолья выпить натощак стакана молока или жирных сливок.

Ирландия: сырые яйца

Местные жители не прочь употребить 2 сырых яйца. Те, кто не любит продукт в сыром виде, делают яичницу с сыром и запивают имбирным напитков (элем или чаем).

Италия: кофе с бананом

Итальянцы пьют крепкий кофе с бананом вприкуску. Считается, что такой "дуэт" буквально возвращает человека к жизни.

Чтобы история с похмельем не произошла в ближайшее послерождественское утро, "Телеграф" советует ознакомиться с материалом, перейдя по этой ссылке.

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Все по теме:

Алкоголь, Похмелье, Рецепты.

Автор:

Телеграф
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