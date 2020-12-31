Как не перебрать с алкоголем на новогодние праздники: простые советы от медиков

Многие украинцы с нетерпением ждут празднования наступления 2021 года, а потому накрыли новогодний стол, на котором зачастую стоят алкогольные напитки.

Ради минимизации негативного воздействия алкоголя на организм, специалисты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) дали несколько рекомендаций.

Во-первых, не рекомендуется пить алкоголь натощак. Перед приемом алкоголя рекомендуют принять пищу.

Во-вторых, рекомендуется делать между приемами алкоголя перерывы в 20-30 минут и не употреблять много за один раз.

Также не рекомендуется запивать алкоголь газированными напитками, ведь углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. Вместо этого советуется запивать обычной водой. Помимо того, врачи советуют выпить стакан воды непосредственно перед употреблением алкоголя.

Одновременное употребление различных спиртных напитков разной крепости снижает способность организма к перевариванию алкоголя и способствует скорейшему опьянению.

Не садитесь за руль после приема алкоголя. Врачи напоминают, что даже небольшая доза алкоголя способна влиять на реакцию и самочувствие.

Также не рекомендуется мешать алкоголь с кофе или энергетиками, ведь это повышает артериальное давление. Употребление лекарств и алкоголя может грозить тяжелыми последствиями вплоть до смерти.

Не пытайтесь лечить похмелье алкоголем, лучше примите контрастный душ и употребляйте больше воды.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2021 года украинцев ожидает ряд изменений.