Предотвращаем похмелье: советы диетологов, как быть с алкоголем на Новый год

Чтобы не перепить во время застолья, в идеале, конечно, лучше не пить. Но Новый год - особенный праздник, в который никто данное правило соблюдать не будет.

О том, как быть с алкогольными напитками на Новый год-2021, рассказала диетолог Галина Слобода на своей странице в Инстаграме:

лучше выбирать чистый алкоголь (сухое вино, игристое вино брют, виски, бренди и т.д.)

крепкие напитки разбавлять льдом (ни в коем случае не запивать/разбавлять сладкими напитками)

сухое/игристое/сладкое вино чередовать с водой (один раз выпили вина, один - воды) - так доза употребленного алкоголя та калорий будет в два раза меньше.

Стоить отметить, что чрезмерное потребление алкоголя входит в топ причин развития острого панкреатита и обострения хронического вместе с жирной пищей и перееданием.

Нутрициолог Юлия Макаренкова предложила действенные советы - "удар по похмелью".

На своей странице в Инстаграм написала, что данные рекомендации основаны на поддержании естественного уровня глутатиона, выведении токсичных веществ и воспалении запаса нутриентов, истощенных алкоголем.

"Перед употреблением:

хорошо, если в вашем рационе будут белковые продукты, богатые аминокислотами. Они будут замедлять всасывание алкоголя.

5-10 г хлореллы.

витамин В1 и альфа-липоевая кислота.

расторопша.

Во время:

500 мг витамина С и 200 мг N-ацетилцистеина (NAC) перед каждым алкогольным напитком.

приём радиолы розовой или элеутерококк (ускоряет вывод ацетальдегида из организма).

стакан воды с каждым алкогольным напитком.

После:

группа витаминов В,

электролиты (нерафинированная морская соль и кокосовая вода),

брокколи (сульфарафан выводит из организма токсичный ацетальдегид),

свежий имбирь (ломтик 2-3 см предотвращает тошноту).

Перед сном:

1-2 г активированного угля (связывает образовавшиеся токсины)".

Анестезиолог-реаниматолог Дарья Симчук напомнила о главных симптомах, которые возникают после "перепоя", а также, что нужно делать, если вы отравились алкоголем.

View this post on Instagram A post shared by Анестезіолог-реаніматолог (@dr.daria_simchuk)

Если вы хотите узнать, как правильно насладиться новогодними блюдами в новогоднюю ночь и не переесть - перейдите по ссылке.