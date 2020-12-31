Предотвращаем похмелье: советы диетологов, как быть с алкоголем на Новый год

Чтобы не перепить во время застолья, в идеале, конечно, лучше не пить. Но Новый год - особенный праздник, в который никто данное правило соблюдать не будет.
О том, как быть с алкогольными напитками на Новый год-2021, рассказала диетолог Галина Слобода на своей странице в Инстаграме:
Стоить отметить, что чрезмерное потребление алкоголя входит в топ причин развития острого панкреатита и обострения хронического вместе с жирной пищей и перееданием.
Нутрициолог Юлия Макаренкова предложила действенные советы - "удар по похмелью".
На своей странице в Инстаграм написала, что данные рекомендации основаны на поддержании естественного уровня глутатиона, выведении токсичных веществ и воспалении запаса нутриентов, истощенных алкоголем.
"Перед употреблением:
Во время:
После:
Перед сном:
Анестезиолог-реаниматолог Дарья Симчук напомнила о главных симптомах, которые возникают после "перепоя", а также, что нужно делать, если вы отравились алкоголем.
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