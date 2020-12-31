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Предотвращаем похмелье: советы диетологов, как быть с алкоголем на Новый год

Предотвращаем похмелье: советы диетологов, как быть с алкоголем на Новый год
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Чтобы не перепить во время застолья, в идеале, конечно, лучше не пить. Но Новый год - особенный праздник, в который никто данное правило соблюдать не будет.

О том, как быть с алкогольными напитками на Новый год-2021, рассказала диетолог Галина Слобода на своей странице в Инстаграме:

  • лучше выбирать чистый алкоголь (сухое вино, игристое вино брют, виски, бренди и т.д.)
  • крепкие напитки разбавлять льдом (ни в коем случае не запивать/разбавлять сладкими напитками)
  • сухое/игристое/сладкое вино чередовать с водой (один раз выпили вина, один - воды) - так доза употребленного алкоголя та калорий будет в два раза меньше.

Стоить отметить, что чрезмерное потребление алкоголя входит в топ причин развития острого панкреатита и обострения хронического вместе с жирной пищей и перееданием.

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Нутрициолог Юлия Макаренкова предложила действенные советы - "удар по похмелью".

На своей странице в Инстаграм написала, что данные рекомендации основаны на поддержании естественного уровня глутатиона, выведении токсичных веществ и воспалении запаса нутриентов, истощенных алкоголем.

"Перед употреблением:

  • хорошо, если в вашем рационе будут белковые продукты, богатые аминокислотами. Они будут замедлять всасывание алкоголя.
  • 5-10 г хлореллы.
  • витамин В1 и альфа-липоевая кислота.
  • расторопша.

Во время:

  • 500 мг витамина С и 200 мг N-ацетилцистеина (NAC) перед каждым алкогольным напитком.
  • приём радиолы розовой или элеутерококк (ускоряет вывод ацетальдегида из организма).
  • стакан воды с каждым алкогольным напитком.

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После:

  • группа витаминов В,
  • электролиты (нерафинированная морская соль и кокосовая вода),
  • брокколи (сульфарафан выводит из организма токсичный ацетальдегид),
  • свежий имбирь (ломтик 2-3 см предотвращает тошноту).

Перед сном:

  • 1-2 г активированного угля (связывает образовавшиеся токсины)".

Анестезиолог-реаниматолог Дарья Симчук напомнила о главных симптомах, которые возникают после "перепоя", а также, что нужно делать, если вы отравились алкоголем.

Если вы хотите узнать, как правильно насладиться новогодними блюдами в новогоднюю ночь и не переесть - перейдите по ссылке.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Алкоголь, Похмелье.

Автор:

Телеграф
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