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Пятница, 01.01.2021
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Как прийти в форму после тазика Оливье? Советы диетологов, как предотвратить переедание в новогодние праздники

Как прийти в форму после тазика Оливье? Советы диетологов, как предотвратить переедание в новогодние праздники
06:25 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Впереди почти две недели новогодних каникул, а это застолья, походы в гости, и еда, еда и еще еда. Диетологи решили предотвратить «зону турбулентности» для организма, и написали несколько советов, как восстановиться после новогоднего застолья и прекрасно себя чувствовать.

Диетолог Марина Макиша рекомендует взять на заметку два эффективных инструмента – контрольные точки и план.

Сделайте свои замеры 31 декабря, а следующие 6 и 13 января соответственно. Когда вы следите за динамикой веса по-недельно, большую прибавку пропустить сложно – и «тормоз» осознанности включится.

Планирование помогает убрать неопределенность, в которой наш мозг зачастую пребывает в период новогодних каникул. И если он не знает, «чем заняться» в выходные – его с высокой долей вероятности потянет к холодильнику. Поэтому желательно спланировать свой отдых заранее, а не просто «залипать» на диване.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Марина Макиша (@marina.makisha)

Нутрицилог Светлана Никитчук советует сделать себе разгрузочный день, ведь жирная, трудноперевариваемая пища, обилие калорий, недостаток полезных веществ – всё это способно ухудшить самочувствие и привести со временем к расстройству желудочно-кишечного тракта.

Светлана отмечает, что к выбору разгрузочного дня надо подходить серьезно и обязательно учитывать ваше состояние здоровья, пищевого поведения, психоэмоционального состояния и даже физической̆ нагрузки.

 
 
 
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Публикация от Светлана Никитчу Нутрицилог (@dietolog.lana)

Диетолог Наталия Макиенко отмечает, что разгрузочный день или голод усугубят стресс после сбоя режима и застолья. Так, что легкий день сделать можно, но 3-4 января.

Также, она составила 5 основных правил питания сразу после Нового Года

1. После застолья (перед сном) съедаем чайную ложечку меда — это даст бактерицидный консервирующий эффект, и пища «не забродит». Она в любом случае не усвоится до утра, но самочувствие будет значительно лучше.

2. Пропускам первый прием пищи на следующий день и не едим минимум до 12:00-13:00. Интервал между последним приемом пищи в праздничную ночь и Вашим завтраком/обедом должен быть не менее 10-12 часов. Пьем только воду или травяной чай.

3. По возможности исключите/минимизируйте в первые дни января кофеин и красное мясо. Не «закисляйте» организм еще больше – дайте ему восстановиться. Ешьте фрукты, овощи, легкий белок/растительный белок. 1 день переедания и повышенной нагрузки на печень, почки и поджелудочную мы легко выдержим, а вот 2-3…

4. Обязательно на следущий день после застолья и сбоя биоритмов (позднего отхода ко сну и т.д.) выпивайте норму воды + один дополнительный стакан.

5. Исключите тренировки, если легли спать позже 02:00 и/или выпили более 1-2 бокалов алкоголя. Нагрузка на сердце и сосуды Вам не нужна, и пользы для фигуры в таком состоянии организма тоже не будет.

 
 
 
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Публикация от Наталия Макиенко ДИЕТОЛОГ (@natali_makienko)

Нутрициолог Светлана Меленко советует ограничить поступление токсинов с пищей и бытовой химией и помочь организму определенным методикам детокса. На своей странице в Инстаграме она подробно расписала с чего стоит начать и как это сделать.

 
 
 
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Публикация от ДІЄТОЛОГ | ЛІКАР | НУТРИЦІОЛОГ (@dr.svetlanamelenko)

Предотвращаем похмелье: советы диетологов, как быть с алкоголем на Новый год

«Телеграф» поздравляет Вас с Новым голом и желает Вам крепкого здоровья.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Новый год, Застолье.

Автор:

Телеграф
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