"Волшебные" рецепты и лайфхаки, как снять сильное похмелье

О том, как не допустить похмелье, "Телеграф" писал еще ранее. Если же вы не послушались наших советом, и все-таки переусердствовали с употреблением крепких напитков - для вас есть отличная новость.

Мы подготовили несколько лайфхаков и рецептов, которые помогут побороться с похмельем после бурной новогодней ночи.

"Как не умереть после пьянки?" - вечный вопрос, на который ответила украинский анестезиолог-реаниматор Дарья Симчук.

Что же делать, если вы все-таки "перебрали"?

"Хорошая новость: похмелье, как правило, проходит самостоятельно в течение 24 часов.

Плохая новость: 24 часа тянутся мучительно долго.

Если предупредительные нормы типа отказа от алкоголя, употребление в умеренных количествах, адекватная закуска, достаточное количество жидкости, подбор качественного спиртного не сработали, сохраните себя следующие лайфхак:

Вода, сок, чай, компот - лучшие ваши друзья. Скажите "нет" обезвоживанию.

Легкая пища (тосты, крекеры, бульон, суп) вернут утраченные глюкозу, соли и калий.

Если вам "хуже всех" - примите обезболивающее в стандартных дозах (парацетамол, ибупрофен).

Лягте и проспитесь. Долго спать - похмелье проспать".

Есть ситуации, когда доза спиртного превысило все пороги. Тогда страшно не похмелье, а отравление алкоголем. Для ее лечения следует ехать в больницу при следующих симптомах:

"При таких симптомах немедленно вызываем скорую, и не сводим глаз с пострадавшего, находимся в полной готовности проводить реанимационные мероприятия в случае остановки дыхания. Надеемся, ваш праздник не будет таких ЧП, но предупрежден = вооружен!" - пишет Дарья Симчук.

"Волшебный похмельный чай" по рецепту нутрициолога Марины Бессоновой:

1. Нарежьте кружочками 3 мандарина вместе с кожурой и корень имбиря (4-5 см длиной).

2. Уложите в кастрюлю на дно имбирь, мандарин, можно добавить несколько листиков мяты.

3. Залейте горячей водой (500 мл) и кипятите на медленном огне 3-5 минут.

4. Разлейте по кружкам.

5. При подаче добавьте тростниковый сахар по вкусу.

Если вы хотите узнать, как правильно насладиться новогодними блюдами в новогоднюю ночь и не переесть - перейдите по ссылке.