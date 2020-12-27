К Новому году готовы: лучшие песни для создания праздничного настроения

До наступления Нового 2021-ого года осталось совсем немного времени. В преддверии новогодней ночи многие не ощущают того радостного ожидания, как в прошлые времена, а все из-за пандемии, которая забрала у нас много приятных моментов.

Поэтому больше всего на свете нам как никогда нужно ощутить веру в прекрасное и создать праздничное настроение. Помочь в этом нам могут рождественские и новогодние песни, которые создадут волшебную атмосферу в любое время года! Кроме этого, у нас также есть замечательные подборки рождественских фильмов и литературы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу праздника.

"Телеграф" подготовил подборку замечательных как известных, так и не очень популярных песен, которые идеально подойдут для создания праздничного, новогоднего настроения!

Для создания новогоднего настроения также подойдет приготовление праздничных блюд, рецептами которых вы можете ознакомиться на сайте "Телеграф".