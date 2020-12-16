"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения знаменитого "Гимна Рождества" (видео)

Близится сезон новогодних праздников, которые дарят каждому из нас веру в волшебство и ожидание чуда. Традиционно такие праздники принято отмечать шумно и с веселой компанией, но пандемия коронавируса внесла заметные коррективы в планы всех украинцев. Несмотря на сложную в мире ситуацию - многие не теряют позитивного настроя!
Почувствовать дух предстоящих новогодних праздников поможет "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Заметим, что эта украинская колядка стала известна далеко за пределами нашей страны и уже давно считается настоящим "Гимном Рождества".
Впервые "Щедрик" был исполнен в 1916 году хором Киевского университета, во время работы Леонтовича в Киеве.
Слова "Щедрика" (оригинал):
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
"Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, -
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва."
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
На английском языке стала рождественской, известной под названием "Carol of the Bells" (1936). В 1922 году в Нью-Йорке была сделана первая запись песни. Исполнил ее украинский хор под руководством Александра Кошица.
"Телеграф" представляет самые необычные варианты исполнения "Щедрик" Николая Леонтовича.
Николай Дмитриевич Леонтович - известный украинский композитор, хоровой дирижер и педагог. Родился 1 (13) декабря 1877 года в селе Монастырек Брацлавского уезда Подольской губернии (ныне в Немировском районе Винницкой области Украины). Закончил Подольскую духовную семинарию в Каменце-Подольском, а в 1898 году решил работать учителем в сельских школах и одновременно самостоятельно совершенствовать свое музыкальное образование.
Создал много хоровых обработок, в частности знаменитый "Щедрик", а также "Піють півні", "Мала мати одну дочку", "Дударик", "Ой, зійшла зоря".
23 января 1921 года был убит агентом Гайсинской уездной комиссии ВЧК.
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