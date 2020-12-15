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Джастин Бибер записал рождественскую песню с хором медицинских работников (видео)

Джастин Бибер записал рождественскую песню с хором медицинских работников (видео)
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный певец Джастин Бибер объединился с хором лондонского медицинского персонала для записи специального благотворительного рождественского сингла – Holy. Премьера трека намечена на 18 декабря.

Хор, состоящий из медсестер, врачей и другого медицинского персонала вместе с канадским певцом записали рождественскую версию трека «Holy» в лондонской студии Abbey Road Studios.

«В эти трудные времена я рад присоединиться к ним для создания благотворительного сингла, который принесет пользу работникам NHS, которые оказались на передовой этой пандемии, и отдать должное их невероятной самоотдачи», – прокомментировал Джастин Бибер.

Джастин Бибер нацелен отдать прибыль от сотрудничества с медработниками пойдет на благотворительность для Национальной службы здравоохранения.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что группа "Twenty One Pilots" выпустила рождественский трек.

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Все по теме:

Музыка, Джастин Бибер, Певец.

Автор:

Телеграф
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