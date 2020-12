Джастин Бибер записал рождественскую песню с хором медицинских работников (видео)

Популярный певец Джастин Бибер объединился с хором лондонского медицинского персонала для записи специального благотворительного рождественского сингла – Holy. Премьера трека намечена на 18 декабря.

Хор, состоящий из медсестер, врачей и другого медицинского персонала вместе с канадским певцом записали рождественскую версию трека «Holy» в лондонской студии Abbey Road Studios.

«В эти трудные времена я рад присоединиться к ним для создания благотворительного сингла, который принесет пользу работникам NHS, которые оказались на передовой этой пандемии, и отдать должное их невероятной самоотдачи», – прокомментировал Джастин Бибер.

Джастин Бибер нацелен отдать прибыль от сотрудничества с медработниками пойдет на благотворительность для Национальной службы здравоохранения.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS!

Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9

— The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020