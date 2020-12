Рождество спасет год: группа "Twenty One Pilots" представила праздничный трек (видео)

Американская группа «Twenty One Pilots» выпустила клип на новую праздничную песню «Christmas Saves The Year». Премьера клипа состоялась 9 декабря на Ютуб-канале дуэта.

На своей страничке в Twitter, музыканты сообщили, что записали композицию в доме одного из вокалистов - Тайлера Джозефа.

an original twenty one pilots christmas song written and recorded in tyler’s home studio. from us to you, merry christmas. https://t.co/H67OhTJSY3 pic.twitter.com/BaNUP6WtK6

— twenty one pilots (@twentyonepilots) December 9, 2020