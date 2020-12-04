Три богини в одном видео: Мэрайя Кэри, Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон представили рождественский клип

Американские исполнительницы Мэрайя Кэри, Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон представили совместное музыкальное видео на новую версию песни Oh Santa! 2010 года.

Ролик стал частью шоу под названием "Магическое Рождество" Мэрайи Кэри, которое выйдет на платформе Apple TV+ в пятницу, 4 декабря.

Ранее Apple TV+ опубликовал трейлер рождественского концерта Мэрайи Кэри. Известно, что на мероприятии выступят Ариана Гранде, Дженнифер Хадсон и Snoop Dogg, а также появятся комедийные актеры Тиффани Хэддиш и Билл Айкнер.

Напомним, что 27-летняя певица Ариана Гранде в этом году стала первой женщиной, собравшей 200 млн подписчиков в Инстаграм (по состоянию на 4 декабря на ее страницу подписано 208 миллионов человек).