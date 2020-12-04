"Как в старые добрые времена": Майли Сайрус снова обнажилась для фото

28-летняя певица и актриса Майли Сайрус, ранее выпустившая новый клип вместе с Дуа Липой, стала звездой январского выпуска американского издания Rolling Stone.

"Эпатажная певица снялась топлес с высунутым языком, как в старые добрые времена", - сообщает Telegram-канал Super.

Несколько кадров из фотосессии звезда выложила на своей официальной странице в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Для издания Майли дала интервью, в котором рассказала, почему решила вновь позировать обнаженной.

"Помню, мне говорили: "Какого *** ты отвлекаешь людей своей наготой и трясешь задницей, если ты талантливая певица?". А я обожаю индустрию развлечений, поп-культуру, люблю незабываемые моменты", - призналась звезда.

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Rolling Stone - американский журнал, посвященный музыке и поп-культуре. Был основан в Сан-Франциско в 1967 году. Выходит два раза в месяц тиражом около полутора миллионов экземпляров.

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее сообщалось, что американская исполнительница Майли Сайрус рассказала, почему решила избавиться от алкогольной зависимости.

Также, певица удивила своих фанов кавер-версией на песню Билли Айлиш My Future.