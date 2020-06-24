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"Мне нравится иметь ясный ум": Майли Сайрус рассказала, как избавилась от зависимости

"Мне нравится иметь ясный ум": Майли Сайрус рассказала, как избавилась от зависимости
13:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua
Певица и актриса Майли Сайрус завязала с алкоголем и назвала причины своей зависимости.

Майли Сайрус больше не пьет и не курит марихуану. Последние полгода 27-летняя певица, известная любовью к легким наркотикам, ведет здоровый образ жизни, о чем сообщила в новом интервью.

"Я остаюсь трезвой в течение последних шести месяцев", - заявила поп-звезда Variety, объяснив, что изменить образ жизни ее подтолкнула ноябрьская операция на голосовых связках. Майли пришлось молчать и воздерживаться от стимуляторов в течение нескольких недель, и за это время она обнаружила, что на ее скандальное поведение во многом повлияло родительское воспитание.

"Мою маму удочерили, и я унаследовала ее чувство покинутости и желание доказать, что ты желанная и ценная. Родители моего отца развелись, когда ему было 3 года, поэтому он рос сам по себе. Я изучала семейную историю, и в ней много проблем с зависимостью и психическим здоровьем", - рассказала певица. Спросив себя: "Почему я такая, какая есть", она неожиданно пришла к более ясному пониманию прошлого, настоящего и будущего.

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Сайрус рассказала, что ее родители Билли и Тиш употребляют марихуану, и не вернулись к трезвой жизни вместе с дочерью.

"Одно из моих любимых интервью - это когда я говорю: "Любой, кто курит травку, дурачок". Я люблю время от времени слать его моим родителям, которые те еще укурки, - сказала Майли. - В течение последнего года для меня было очень важно вести трезвый образ жизни, потому что я действительно хотела усовершенствоваться. Мне нравится иметь на 100% ясный ум в 100% времени. Я не хочу просыпаться дезориентированной. Я хочу проснуться с чувством устойчивости".

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Майли Сайрус, Знаменитости, Звезды.

Автор:

Телеграф
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