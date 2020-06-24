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"Не чувствовала себя одинокой": Шарлиз Терон призналась, почему не рвется в алтарю

"Не чувствовала себя одинокой": Шарлиз Терон призналась, почему не рвется в алтарю
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф apostrophe.ua
В 44 года Шарлиз Терон никогда не шла к алтарю. Но, как на днях призналась голливудская актриса, она никогда и не хотела выходить замуж, ведь не представляет себя женой.

Оскароносная актриса Шарлиз Терон никогда не была замужем, хотя долгое время ее связывали отношения с актерами Стюартом Таундсеном и Шоном Пенном. Сегодня 44-летняя звезда воспитывает двоих приемных детей и все еще не помышляет о браке. В интервью с радиоведущим Говардом Стерном она призналась, что замужество никогда не было ее целью.

"Я никогда не хотела выйти замуж. Это никогда не было для меня чем-то важным, - сказала она на шоу Стерна. - Я никогда не чувствовала себя одинокой и не боюсь романтических отношений. В моей жизни сейчас просто не хватает места для того, чтобы устраивать что-то подобное. Но я не имею ничего против романтических отношений".

Шарлиз призналась, что ей нравится ходить на свидания, но она не уверена, сможет ли когда-нибудь снова жить с кем-то. "Ему, возможно, придется купить дом по соседству. Не думаю, что когда-нибудь снова смогу с этим ужиться, я слишком стара для этого", - констатировала она.

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Также Терон опровергла слухи, что собиралась замуж за Шона Пенна перед их расставанием в 2015 году. "Это неправда. То, что я почти вышла за Шона, полная ерунда. Мы встречались, но это было буквально все, что мы делали, - встречались. Это были отношения, конечно, но они длились всего лишь год. Мы никогда не съезжались. Я никогда не собиралась выходить за него замуж. Не было ничего подобного", - рассказала она.

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Шарлиз Терон, Знаменитости, Актриса.

Автор:

Телеграф
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