"Я не похожа на типичного ученого": "Ребенок года" Гитанджали Рао дала интервью Анджелине Джоли (видео)

Американский журнал Time в 2020 году впервые в своей истории сменил не только известный логотип на обложке глянца, но также назначил новую номинацию "Ребенок года" после того, как в прошлом году "Человеком года" стала 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг.

В партнерстве с телеканалом Nickelodeon, журнал выбрал победительницу среди пяти тысяч претендентов в возрасте от 8 до 16 лет, и ей оказалась 15-летняя девочка из США Гитанджали Рао, сообщает Time.

Анджелина Джоли, которая является не только знаменитой голливудской актрисой, но и общественным деятелем, специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев - взяла интервью у Гитанджали Рао, в котором девочка рассказала, чем она занимается в жизни, и как проводит свое свободное время.

Актрисе девочка призналась, что она с 10 лет интересуется искусственным интеллектом и наукой. Рао всегда хотелось вызывать улыбки на лицах и она задалась вопросом, как можно привнести позитив и единение в то место, где живем: "Я сказала родителям, что хочу заняться сенсорной технологией углеродных нанотрубок в лаборатории исследования качества воды в Денвере. Мама спросила: "Чего?!"

Позже она придумала способ очистки воды от свинца с помощью технологий.

Также маленькая изобретательница разработала приложение Kindly для борьбы с кибербуллингу: "Это сервис под названием Kindly (есть приложение и расширение для Chrome), который на основе технологии искусственного интеллекта способен обнаруживать кибербуллинг на ранней стадии. Я написала хардкод для некоторых слов, которые можно считать издевательскими, а затем компьютер определил похожие слова. Вы вводите слово или фразу, и если они являются издевательствами, программа предоставляет вам выбор - либо отредактировать текст, либо отправить его в исходном виде. Цель не в том, чтобы наказать. Я знаю, что подростки иногда могут вспылить. Теперь же у них есть возможность переосмыслить сказанное и иначе поступать в следующий раз".

На слова Джоли о том, что она считает женщин очень способными, но мало интересующимся в сфере науки и технологий, Гитанджали ответила, что ей кажется странным, что люди словно распределили роли в зависимости от пола, возраста и цвета кожи.

"Я не похожа на типичного ученого, которых показывают по телевизору. Обычно это белый пожилой мужчина. Мои цели скорректировались с создания собственных устройств для решения мировых проблем на то, чтобы вдохновлять других делать то же самое. Потому что знаю, исходя из личного опыта, как нелегко, когда ты не видишь вокруг никого подобного тебе", - рассказала победительница.

В свободное от науки время 15-летняя Гитанджали Рао делает выпечку, потому как считает это весьма научным времяпровождениям. "Иногда в доме нет яиц или муки, поэтому мне приходится заходить в Интернет и искать рецепт печенья без яиц, муки и сахара, а потом я пытаюсь это приготовить. Я недавно испекла хлеб, и он был отличный, так что горжусь собой", - рассказала Анджелине Джоли лауреатка звания "Ребенок года".

Читайте также: