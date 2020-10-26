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Выборы в США заставили журнал Time впервые за 100 лет сменить свой логотип

Выборы в США заставили журнал Time впервые за 100 лет сменить свой логотип
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram TIME

Главный редактор и генеральный директор американского журнала Time Эдвард Фельзентал сообщил, что впервые за свою почти 100-летнюю историю издание изменило свой логотип на обложке. Все из-за предстоящих выборов президента США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом он заявил на официальном сайте журнала.

"Чтобы отметить этот исторический момент, вероятно, важное решение, которое кто-либо из нас когда-нибудь принимал на выборах, мы впервые за свою почти 100-летнюю историю заменили наш логотип на обложке нашего журнала в США, призывая всех воспользоваться своим избирательным правом голоса", - написал в своем блоге Фельзентал.

"Мы находимся в редком моменте, который разделит историю нашего поколения на "до и после". Это тот момент, когда читатели по всей стране и во всем мире обращаются к Time. Мы благодарим вас за это сейчас", - подытожил гендиректор авторитетного журнала.

Как ранее сообщал "Телеграф", издание Time опубликовало список самых лучших фэнтези-произведений всех времен.

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США, Выборы, Обложка, TIME, Логотипы.

Автор:

Телеграф
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